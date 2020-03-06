Премьер-министр назвал условие своей отставки [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев. Об этом он сказал в эфире одного из телекнаалов.
Премьер ответил на серию блиц-вопросов.
"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.
Также у него спросили, в каких случаях он может отказать президенту Украины.
"Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ", - отметил премьер.
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