Катастрофа МН17: в Амстердамі готуються до судового засідання [ Редактировать ]
Перше судове засідання у справі малайзійського "Боїнга" відбудеться сьогодні в Амстердамі. Обвинувачуваних четверо - троє громадян Росії та один українець.
Паралельно із судовим процесом триватиме подальше розслідування катастрофи рейсу МН17. Представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів підписали Угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи.
Нагадаємо, пасажирський лайнер малайзійських авіаліній збили над Донбасом 17 липня 2014 року російським комплексом "Бук". Усі 298 людей на облавку загинули.
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