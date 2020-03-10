В Италии из-за эпидемии коронавируса произошли массовые бунты в тюрьмах. Об этом сообщает Bloomberg.

Как выяснилось, из-за бунтов погибли шесть заключенных в исправительном учреждении города Модена. Трое из них умерли в учреждении, а еще трое - от передозировки наркотиками.

Массовые протесты произошли в 27 тюрьмах страны. Протесты вспыхнули из-за того, что власти запретили родственникам посещать заключенных.

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Многие заключенные потребовали амнистии, поскольку они не могут обезопасить себя от коронавируса. В Неаполе бунт подняли более тысячи заключенных. Около 40 человек пострадали, а большинство из них оказались сотрудниками тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.