У Гаазі розпочалися слухання у справі катастрофи МН17. Це пасажирський літак малазійських авіаліній, збитий у небі над Донбасом проросійськими бойовиками 2014. Тоді загинуло 298 людей, дві третини з них - громадяни Нідерландів. Олена Абрамович стежила за перебігом подій і розкаже більше.

Сорок дев'ять осіб із родин загиблих мають виступити на суді. Для першого раунду слухань відведені два тижні - з 9 до 13 та з 23 до 27 березня. Попри те, що з моменту скоєння злочину минуло вже 5 з половиною років, рідні вірять, що винних таки покарають.

"Ніхто не чекав, що взагалі буде якийсь суд. Але сьогодні ми показали світові, державне обвинувачення засвідчило, що існує судовий процес, що є достатньо доказів для обвинувачення, і я сподіваюся, що суддя має стільки ж доказів на своєму столі, щоб дійти єдиного висновку: винен", - говорить Антон Котті, батько загиблих у катастрофі рейсу МН17.

Наразі слухання відбуваються щодо чотирьох підозрюваних трьох росіян - Сергія Дубінського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка. Жоден з них не прибув на суд, та це не завадить винести проти них вироки, заявив головуючий суддя.

"Оскільки вони, очевидно, не надають жодного значення праву бути присутніми на судовому засіданні, суд "дасть хід" справі проти Гіркіна, Дубінського та Харченка, і ми судитимемо їх заочно", - говорить Хендрік Стейнхаюс, головуючий суддя в судовому процесі.

Четвертому підозрюваному - Пулатову - вдалося вручити повістку через офіційні канали. І його представляє в суді команда адвокатів. Суддя детально переповів, як саме підозрюваних намагались сповістити про засідання. Зв'язатися з ними намагалися не лише через паперові судові повістки, а й у соцмережах - "ВКонтакте", Whatsapp, Skype та Facebook.

"На різні повідомлення, надіслані Гіркіну, Дубінському та Харченку через різні канали - офіційні листи, електронні повідомлення, соціальні медіа та прес-конференції, а також на реакції Гіркіна та Дубінського в різних медіа та соцмережах, суд не має сумнівів, що цим особам відомо про слухання", - вважає головуючий суддя.

Швидких рішень не очікують, адже сторона захисту може використовувати чимало інструментів, щоб затягнути процес. У Росії не раз наголошували - сумніваються в об'єктивності роботи слідчої групи. Тож родичі загиблих не очікують вироків щодо перших чотирьох підозрюваних раніше ніж через кілька років.