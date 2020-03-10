В Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине [ Редактировать ]
В Лондоне подтвердили результаты тестов на коронавирус, которые получили в украинских лабораториях. Об этом сообщил замглавы Минздрава Украине Виктор Ляшко на брифинге.
"Всего мы исследовали за последний период 40 образцов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них всего был один положительный. Этот положительный, так, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, мы его направляли в лабораторию в Лондоне. Это референс-центр ВОЗ. Мы сегодня утром получили результаты их исследования, они полностью подтверждают те исследования, которые провела наша лаборатория", - сказал Ляшко.
Так, Ляшко подчеркнул, что украинские лаборатории отвечают европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ.
Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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