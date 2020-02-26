Песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен состояться в мае в нидерландском Роттердаме, могут перенести из-за коронавируса. Об этом сообщил нидерландский вирусолог Аб Остерхау, передает "РБК-Украина".

По его словам, несмотря на то, что на данный момент в Нидерландах не зафиксировали случаев заражения коронавирусом, скорее всего стране также придется столкнуться с заболеванием.

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"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед "Евровидением". Но на данный момент все выглядит не очень обнадеживающе из-за разных мест, где вирус сейчас появляется", - сказал Остерхау.

К слову, в Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором "Евровидения", сообщили, что следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса.

"Мы следуем рекомендациям Нидерландского национального института общественного здравоохранения и окружающей среды. Если они скажут, что есть конкретная угроза, то мы примем меры. Сейчас слишком рано об этом говорить", - заявили в EBU.

Напомним, 22 февраля состоялся финал украинского Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". По результатам судейского и зрительского голосования победила группа "Go-A". Именно они представят Украину на масштабном конкурсе.

Ранее мы писали о том, что финалиста нацотбора на "Евровидение" обвинили в мошенничестве.