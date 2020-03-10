Человек, который был инфицирован коронавирусом, может выздороветь за шесть недель. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - информирует Райан.

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Ученые еще не придумали вакцины или лечения от коронавируса, но люди могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

В мире зарегистрировано уже 114 452 случая заболевания коронавирусом COVID-19. А также, от коронавируса выздоровели 64 169 человек.