Росія втручається у розслідування катастрофи MH17. У другий день слухань справи про збиття малайзійського "Боїнга", у Гаазькому суді прокуратура Нідерландів звинуватила Москву у протидії незалежному слідству. Зокрема, спробах зламати комп'ютери слідчих та переслідуванні свідків. Дехто з них боїться за своє життя. Через це вони свідчитимуть анонімно.

У першому раунді слухань, що триватиме в два етапи у березні мають виступити сорок дев'ять осіб із родин загиблих. Жоден з чотирьох звинувачуваних - це троє росіян та українець на суд не з'явилися.

Лайнер Малайзійських авіаліній був збитий з російської ракетної установки "БУК" у 2014 році проросійськими бойовиками на Донбасі. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Тійс Бергер, прокурор: