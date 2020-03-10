Росію звинуватили у перешкоджанні розслідування катастрофи MH17 [ Редактировать ]
Росія втручається у розслідування катастрофи MH17. У другий день слухань справи про збиття малайзійського "Боїнга", у Гаазькому суді прокуратура Нідерландів звинуватила Москву у протидії незалежному слідству. Зокрема, спробах зламати комп'ютери слідчих та переслідуванні свідків. Дехто з них боїться за своє життя. Через це вони свідчитимуть анонімно.
У першому раунді слухань, що триватиме в два етапи у березні мають виступити сорок дев'ять осіб із родин загиблих. Жоден з чотирьох звинувачуваних - це троє росіян та українець на суд не з'явилися.
Лайнер Малайзійських авіаліній був збитий з російської ракетної установки "БУК" у 2014 році проросійськими бойовиками на Донбасі. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.
Тійс Бергер, прокурор:
Наявні очевидні ознаки того, що російські служби безпеки активно намагаються підірвати зусилля з встановлення істини, що стоїть за збиттям рейсу MH17.
по теме
Суд Амстердама розглядає справу малайзійського рейсу MH-17
Обвинувачуваних четверо - троє громадян Росії та один українець. Суд вважає їх причетними до завезення на Донбас ракетного комплексу "Бук", з якого поцілили у авіалайнер, а також до його повернення назад у Росію
Катастрофа МН17: в Амстердамі готуються до судового засідання
Пасажирський лайнер малайзійських авіаліній збили над Донбасом 17 липня 2014 року російським комплексом "Бук"
Родичі загиблих у авіакатастрофі MH-17 пікетують посольство Росії у Гаазі
Родичі загиблих вимагають притягнути до відповідальності представників російської політичної та військової еліти, причетних до збиття авіалайнера
Дело МН-17: слушания отложили
Во вторник, 10 марта, на заседании Нидерландской коллегии судей было принято важное решение
У Гаазі розпочалися слухання у справі про катастрофу рейсу МН17
У Гаазі розпочалися слухання у справі катастрофи МН17. Це пасажирський літак малазійських авіаліній, збитий у небі над Донбасом проросійськими бойовиками 2014