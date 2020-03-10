В новых сериях сериала "Сваты" зрители больше не увидят актрису Людмилу Артемьеву, игравшую Ольгу Ковалеву. Об этом сообщает FaceNews.ua.

Актриса отказалась сниматься в продолжении кинопроекта. Об этом заявила коллега Артемьевой Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько.

Кравченко отметила, что в "Сватах -7" не будет Артемьевой из-за размера гонорара.

"Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь", - рассказала Кравченко.

Известно, что героя Федора Добронравова Ивана Будько в молодости сыграет его сын Виктор. Молодую Валентину будет представлять актриса Дарья Рыбак.

Ранее СБУ разрешила российскому актеру Федору Добронравову въезжать на территорию Украины.