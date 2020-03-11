В Киеве ввели карантин из-за коронавируса. Так, приняли решение перенести пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Весь учебный процесс будет проходить в режиме онлайн, в частности в форме телеуроков.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", - заявил Поворозник.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.