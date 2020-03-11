Что делать, если вы планируете ехать за границу: в МИД дали советы [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, госсекретарь МИД Андрей Заяц заявил о том, что в Министерстве иностранных дел советует украинцам взвесить целесообразность поездок за границу в связи с коронавирусом Covid-19. Об этом он заявил во время брифинга.
По словам Зайца, в мире ситуация с коронавирусом очень динамично развивается.
"Поэтому общий призыв, который мы, как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - заявил Заяц.
Всем украинцам при выезде за границу нужно быть застрахованными, добавил дипломат.
"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - резюмировал Заяц.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса.
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