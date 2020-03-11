В среду, 11 марта, госсекретарь МИД Андрей Заяц заявил о том, что в Министерстве иностранных дел советует украинцам взвесить целесообразность поездок за границу в связи с коронавирусом Covid-19. Об этом он заявил во время брифинга.

По словам Зайца, в мире ситуация с коронавирусом очень динамично развивается.

"Поэтому общий призыв, который мы, как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - заявил Заяц.

Всем украинцам при выезде за границу нужно быть застрахованными, добавил дипломат.

"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - резюмировал Заяц.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса.