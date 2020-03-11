В Украине объявлен карантин [ Редактировать ]
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар в Facebook.
Она отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин.
Он предусматривает:
- закрытие учебных заведений,
- запрещение массовых собраний более 200 человек,
- закрытие авиасообщений с некоторыми странами.
Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.
Ранее сообщалось, что популярная украинская авиакомпания SkyUp изменит свою полетную программу из-за распространения коронавируса.
Также читайте о том, что в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
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