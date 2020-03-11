Во Львове вводят карантин с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Львова для предотвращения заболеваний новым коронавирусом. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Обучение в учебных заведениях приостанавливается с 12 марта по 3 апреля, но в четверг и пятницу школьники могут посещать школу, хотя обучения уже не будет", - сказал Садовой на брифинге в среду.

Читайте также В Киеве отменяют службы из-за коронавируса

Также, они ограничат проведения в городе массовых мероприятий (200 и более человек) и запретят групповые поездки молодежи и детей за границу.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.