Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мужчина прошел тест, который и определил болезнь футболиста.

"Ювентус" сейчас принимает все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Чемпионат Серии А на этой неделе был приостановлен. Игры итальянских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы находятся под угрозой срыва.

Ругани 8 марта был в заявке "Ювентуса" на матч с "Интером" (2:0), хотя и не выходил на поле. Считается, что инкубационный период коронавируса - около двух недель.

Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.

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