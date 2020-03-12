В Украине объявили первый уровень опасности [ Редактировать ]
В среду, 12 марта, в Украине погода ухудшится в западных и восточных областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
А также, в Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Ранее мы писали о том, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
Мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.
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