В Буэнос-Айресе по улице лились тонны крови [ Редактировать ]
В Аргентинской провинции Буэнос-Айрес улицу затопило кровью. Об этом сообщает ресурс Unilad
Причиной черезвычайного инцидента стал взрыв цистерны с кровью коров на мясокомбинате. Пять тысяч литров кровавого цунами затопило 200-метровый отрезок дороги.
Биологическую жидкость с асфальта убирали пожарные в костюмах химической защиты. По словам местных, на улице стоит отвратительный запах и есть риск заражения почвы.
Ранее мы писали о том, что в Харькове дорогу залило горячей водой. Кипяток затопил несколько улиц.
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