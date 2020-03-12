На фото: улица в крови/ medialeaks

В Аргентинской провинции Буэнос-Айрес улицу затопило кровью. Об этом сообщает ресурс Unilad

Причиной черезвычайного инцидента стал взрыв цистерны с кровью коров на мясокомбинате. Пять тысяч литров кровавого цунами затопило 200-метровый отрезок дороги.

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Биологическую жидкость с асфальта убирали пожарные в костюмах химической защиты. По словам местных, на улице стоит отвратительный запах и есть риск заражения почвы.

Ранее мы писали о том, что в Харькове дорогу залило горячей водой. Кипяток затопил несколько улиц.