Кабмин назначил госсекретаря Минобороны [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, Кабинет министров назначил Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Сообщается, что свои обязанности Дублян начнет выполнять с 16 марта.
"Назначить Дубляна Александра Владимировича государственным секретарем Министерства обороны Украины с 16 марта 2020 г. сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1037 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
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