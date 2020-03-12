В четверг, 12 марта, президент США Дональд Трамп объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что меры вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

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В своем обращении к нации, посвященном вспышке коронавируса, Трамп отметил, что ограничения не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.

По его словам, Европейский союз "не смог принять те же меры предосторожности", что и США.

Трамп также призвал конгресс принять меры по облегчению налогового бремени в рамках борьбы с влиянием вспышки коронавируса на экономику США.

"Я призываю конгресс немедленно предоставить американцам льготы по налогу на заработную плату", - сказал он.

На сайте министерства внутренних дел США уточняется, что запрет на въезд в США относится ко всем странам, входящим в Шенгенскую зону.

К слову, в США подтверждено 1135 случаев заражения коронавирусом, 38 человек умерли.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом. Также под Винницей госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Украине ввели карантин из-за коронавируса.