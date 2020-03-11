У США півмільйона студентів залишаться двома - провідні виші країни припинили навчання. Масово переносять великі заходи і конференції, кандидати в президенти - скасували мітинги. На карантині навіть... ООН. Дмитро Анопченко слідкує за ситуацією.

Штаб-квартиру ООН тепер закрили для відвідувачів. 20 тисячам її співробітників наказали виходити на роботу лише два дні на тиждень, а решту часу - працювати з дому. І навіть голосування країн збираються організувати... через електронну пошту.

Знаменитий Гарвардський університет припиняє лекції. Оголосили: навчання буде лише через інтернет. Так само в Колумбійському університеті, у Стенфорді, в Берклі... Загалом на дистанційне навчання переводять пів мільйона студентів!

А в штаті Нью-Йорк з'явилася перша у США карантинна зона. Повністю закривають містечко Нью-Рошелл (це на північ від Нью-Йорка). Кажуть, там спалах інфекції, тож довкола - так звана "зона стримування", радіусом у милю і санітарний кордон, через який ні зайти, ні вийти.

У цих умовах не зрозуміло, як виборчу кампанію проводити. Байден і Сандерс свої найближчі мітинги вже скасували. Трамп зробив хитріше, сказав - буде особисто в кожному конкретному випадку вирішувати, чи організовувати агітаційні заходи. Утім, найкраща агітація - його новий "противірусний" економічний план.

Президент пропонує Конгресу перенести американським бізнесменам дедлайн для сплати податків за минулий рік (тих, хто не розрахується або не заповнить декларацію після 15 квітня за правилами мали вже штрафувати). А ще просить... до кінця року повністю скасувати податок на зарплату!

В Америці приблизно третину зарплати щомісяця забирає держава. Більше шести відсотків йде у пенсійний фонд, ще півтора - забирають на фінансування Medicare, медичної програми для бідних. І Трамп просить конгрес так званий payroll tax, податок із зарплат, зробити нульовим, тобто - фактично скасувати на час, поки країна від наслідків коронавірусу не оговтається.

Демократи категорично проти, оскільки підозрюють, що цей хід для піару. Але тут люди на боці президента. Адже роботи точно стане менше, але з нульовим податком їхні доходи не так суттєво знизяться. І це американців це єдина хороша новина - на тлі повідомлень про нові обмежувальні заходи.