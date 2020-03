Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Она опубликовала фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1