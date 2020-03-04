Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.
Она опубликовала фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США.
President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020
К слову, Дональд Трамп регулярно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чем информирует его пресс-служба.
Ранее мы писали о том, что число погибших в США от коронавируса Covid-19 возросло до девяти.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
По состоянию на 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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