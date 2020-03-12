В Винницкой области в Козятине с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину. Известно, что в начале марта он прибыл в Украину из Германии. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что мужчина длительное время проживает в Баварии, откуда 1 марта прибыл в Украину. 9 марта он почувствовал ухудшение здоровья, однако обратился к врачам лишь 12 марта, после значительного ухудшения самочувствия.

На данный момент мужчина находится в местной больнице с подозрением на коронавирус. Планируется отправка его в винницкую инфекционную больницу. Результатов анализов пока нет. На данный момент отслеживаются пути контактов мужчины с другими людьми.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.