Америка закрила кордони. Дональд Трамп розпорядився: в ніч із п'ятниці на суботу США на 30 днів перестають пускати до себе іноземців з Європи. А це призведе до масових скасувань авіарейсів.

Дмитро Анопченко з'ясовував, чим загрожує таке рішення і як працюватимуть нові правила?

Рішення більш ніж радикальне. Опівночі, в ніч із п'ятниці на суботу, жоден пасажир з Європи, якщо він не має американського громадянства або "грінкарти", - більше не зможе влетіти до Сполучених штатів. ЄС звинувачують у тому, що там діють нерішуче, не обмежили в'їзд з Китаю та інших країн, де ситуація критична. Тому серед кількох варіантів, які йому пропонували, Дональд Трамп вибрав найсуворіший, про що і повідомив країну в екстреному телезверненні.

Дональд Трамп, президент США:

Щоб запобігти потраплянню до нашої країни нових хворих, ми на 30 днів припиняємо всі поїздки з Європи до США.

В аеропортах зараз просто паніка. Всі здають квитки - адже є реальна небезпека, що з Європи ти просто не повернешся, знімуть з рейсу, або на кордоні не пропустять. Проблема в тому, що (як сказали мені в United, одній з найбільших американських авіакомпаній), жодних інструкцій станом на зараз вони не отримали - тому теж... читають твіттер Трампа, намагаючись зрозуміти - як їм діяти.

Зокрема, найбільше питання - чи пропустять транзитних пасажирів. Для Британії Трамп зробив виняток. Але навіть авіаційникам достеменно невідомо, чи знімати з рейсів пасажирів, які з Європи летять до Лондона, а вже звідти до США. Рейс не скасували - а людей в країну пустять? З Канадою кордон не закрили - але як бути із тими, хто в Монреаль чи Торонто прилетів з Європи і має пересадку на рейс до США?

У заяві Міністерства внутрішньої безпеки йдеться про небажання впускати в штати тих іноземців, хто за останні 14 днів до перетину кордону був у цих 26 європейських країнах - ось "чорний список" та мапа:

Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Як бачите, України в цьому переліку, наприклад, немає. Але ніхто не знає, якщо ти з Києва через європейський аеропорт робив пересадку - не пустять? А як зі Стамбулом бути? Вважатимуть його "Європою" чи "Азією"? Тобто, ризик відмови у в'їзді просто тут, на кордоні, - величезний. Особливо у перші дні, - поки немає чітких інструкцій.

Через нові обмеження і через відкриті питання навколо них авіакомпанії матимуть шалені збитки. В пресі вже пишуть: це може стати негативним трігером для економіки в цілому, адже у штатах різко збільшився рівень безробіття (яке Трамп за два роки практично викорінив). Масово відмовляються від послуг фрілансеров, скорочують найманих працівників. Перший випадок захворювання зафіксований сьогодні в Конгресі - вірус виявили у співробітника офісу сенаторки Марії Кантуелл.

Капітолій збираються повністю закрити для відвідувачів! З острахом дивляться в майбутнє і співробітники Білого дому - після того як з'ясувалося, що інфікований глава секретаріату бразильського президента, який супроводжував шефа під час візиту у Вашингтон - на зустріч із Трампом. Гадають: чи він встиг заразити главу своєї держави? І чи міг той Трампа заразити?

Все йде до того, що президент може режим Надзвичайної ситуації по всій країні оголосити. І це дасть йому можливість і 40 мільярдів доларів з резервного фонду використати - і запровадити в разі потреби нові обмеження щодо подорожей.