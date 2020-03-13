Через коронавірус Америка закрила кордони. Дональд Трамп розпорядився: в ніч проти суботи - США на 30 днів перестають пускати до себе європейців. А це призведе до масових скасувань авіарейсів. Дмитро Анопченко з'ясовував, чим загрожує таке рішення і як працюватимуть нові правила?

Рішення більш ніж радикальне. Опівночі, в ніч із п'ятниці на суботу, жоден пасажир з Європи, якщо він не має американського громадянства або грінкарти, більше не зможе влетіти до Сполучених штатів. ЄС звинувачують у тому, що там діють нерішуче, не обмежили в'їзд з Китаю та інших країн, де ситуація критична. Тому серед кількох варіантів, які йому пропонували, Дональд Трамп вибрав найсуворіший, про що і повідомив країну - в екстреному телезверненні.

Щоб запобігти потраплянню до нашої країни нових хворих, ми на 30 днів припиняємо всі поїздки з Європи до США.

В аеропортах зараз просто паніка. Всі здають квитки, адже є реальна небезпека, що з Європи ти просто не повернешся, знімуть з рейсу, або на кордоні не пропустять. Проблема в тому, що, як сказали мені в United, одній з найбільших американських авіакомпаній, жодних інструкцій станом на зараз вони не отримали, тому теж читають твіттер Трампа, намагаючись зрозуміти - як їм діяти.

Зокрема, найбільше питання чи пропустять транзитних пасажирів. Для Британії Трамп зробив виняток. Але навіть авіаційникам достеменно невідомо, чи знімати з рейсів пасажирів, які з Європи летять до Лондона, а вже звідти до США. Рейс не скасували, а людей в країну пустять? З Канадою кордон не закрили, але як бути із тими, хто в Монреаль чи Торонто прилетів з Європи і має пересадку на рейс до США.

У заяві Міністерства внутрішньої безпеки йдеться про небажання впускати в штати тих іноземців, хто за останні 14 днів до перетину кордону був у цих 26 європейських країнах - ось "чорний список"та мапа.

Як бачите - України в цьому переліку, наприклад, немає. Але ніхто не знає, якщо ти з Києва через європейський аеропорт робив пересадку - не пустять? А як зі Стамбулом бути? Вважатимуть його "Європою" чи "Азією"? Тобто ризик відмови у в'їзді просто тут, на кордоні, величезний - особливо у перші дні, поки взагалі немає офіційних паперів і чітких інструкцій і все тільки "на словах".