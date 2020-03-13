Понад 135 тисяч уражених - така остання світова статистика коронавірусу. 4 990 людей померли через ускладнення після інфекції, майже 75 тисяч одужали. Пандемію нового захворювання - переживає Європа. Подробиці - далі в сюжеті.

Світ у надзвичайному стані. Дедалі більше міст і країн запроваджують додаткові заходи, щоб уберегтися від поширення коронавірусу. На карантині Словаччина, не працюють школи та садочки у Польщі. В Італії вже понад тисячу жертв інфекції. Упродовж доби померло майже дві сотні людей.

Заражено більш як 15 тисяч. Серед інфікованих - українка. Жінка у важкому стані. Карантинні обмеження ввели у Бельгії: там на два тижні закривають летовища, школи та бари.

Софі Вільмес, прем'єр-міністр Бельгії:

Заняття припиняємо. У нагляді за дітьми допомагатимуть працівники зі сфери опіки. Такі обмеження не дуже зручні, але це - нагальна потреба, щоб ситуація не погіршилася.

Жорсткі заходи запровадила Франція - зачинені усі навчальні заклади, працедавцям радять віддалений режим роботи. Літнім людям із групи ризику - рекомендують не виходити з дому.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Епідемія зачепила вже всі європейські країни. Це найсильніша криза медичної сфери у Франції за століття.

Щоб уникнути поширення вірусу, влада Непалу закрила навіть Еверест. А в Австралії про гігієну нагадують навіть з неба - пілот літака вивів над Сіднеєм надпис "мийте руки". Тим часом у Китаї епідемія пішла на спад. Там ще хворіють близько 15ти тисяч людей, одужали майже 63 тисячі. За останню добу лише вісім нових заражень. У багатьох жителів Піднебесної завдяки вимушеному карантину - вивільнився час на нові хобі.

Чжен Янь, жителька Шанхаю:

Я не готувала вдома, доки не спалахнула епідемія. А тепер ресторани закрили. Служба доставки приносить замовлення лише до дверей. А щоб забрати харчі, треба виходити в масці, це теж незручно. Тож куховарити вдома і здоровіше, і гігієнічніше. Та ще й весело.

Перший випадок зараження новим типом коронавірусу стався в Китаї ще 17 листопада. Такі дані, з посиланням на секретні урядові документи, оприлюднили місцеві ЗМІ. Так званим нульовим пацієнтом міг бути 55-річний житель провінції Хубей, однак офіційного підтвердження його статусу, як і достеменної інформації про те, як він заразився, поки що - немає. Пекін визнав епідемію лише 31 грудня.