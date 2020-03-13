Украинцев обеспечат масками - Зеленский [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить населения медицинскими масками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - сказал он.
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что учреждения здравоохранения получат 10 миллионов медицинских масок.
Он также сообщил, что планируется закупить около 100 000 быстрых тестов для выявления коронавируса.
"Параллельно с этим мы с министром здравоохранения и министром обороны договорились об использовании передвижных лабораторий, в которых есть аппараты ПЦР. И в тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, через 48 часов Украина закрывает на две недели въезд иностранцам.
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