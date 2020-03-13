В пятницу, 13 марта, на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить населения медицинскими масками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - сказал он.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что учреждения здравоохранения получат 10 миллионов медицинских масок.

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Он также сообщил, что планируется закупить около 100 000 быстрых тестов для выявления коронавируса.

"Параллельно с этим мы с министром здравоохранения и министром обороны договорились об использовании передвижных лабораторий, в которых есть аппараты ПЦР. И в тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, через 48 часов Украина закрывает на две недели въезд иностранцам.