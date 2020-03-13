В Украине от коронавируса умер первый человек [ Редактировать ]
В Украине от коронавируса зафиксировали первую смерть. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на сообщения специалиста по инфекционным заболеваниям Ольги Голубовской.
В Житомирской области умерла 71-летняя женщина.
Напомним, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что в Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.
Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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