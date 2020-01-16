В четверг, 16 января, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал о том, что скачки курса гривны в конце 2019 года и начале нового 2020 года обусловлены психологическим фактором. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Так, в октябре 2019 года был сильный скачок курса. По мнению Гончарука он был вызван психологическим фактором.

Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет.

По словам Чурия, стоит помнить, что НБУ не регулирует курс. Но, Нацбанк принимает участие в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.

Также он заявил:

Те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят.

Ранее сообщалось, что курс биткоина резко вырос.