Колебание гривны: в Нацбанке назвали причину [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал о том, что скачки курса гривны в конце 2019 года и начале нового 2020 года обусловлены психологическим фактором. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, в октябре 2019 года был сильный скачок курса. По мнению Гончарука он был вызван психологическим фактором.
Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет.
По словам Чурия, стоит помнить, что НБУ не регулирует курс. Но, Нацбанк принимает участие в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.
Также он заявил:
Те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят.
Ранее сообщалось, что курс биткоина резко вырос.
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