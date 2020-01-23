Больничные в Украине: выплаты выросли на четверть [ Редактировать ]
В 2019 средний размер пособия по больничным в 2019 году составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
В целом, в прошлом году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода) в случае наступления одного из следующих страховых случаев:
- временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
- необходимости ухода за больным ребенком
- необходимости ухода за больным членом семи;
- ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
- карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;
- временного перевода застрахованного лица согласно медицинскому заключению на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
- протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
- нахождения на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.
Ранее мы писали о том, что что безработных в Украине стало больше.
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