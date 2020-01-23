В 2019 средний размер пособия по больничным в 2019 году составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В целом, в прошлом году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода) в случае наступления одного из следующих страховых случаев:

временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

необходимости ухода за больным ребенком

необходимости ухода за больным членом семи;

ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

временного перевода застрахованного лица согласно медицинскому заключению на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

нахождения на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.

Ранее мы писали о том, что что безработных в Украине стало больше.