В Украине появился новый вид фальшивых гривен, которые не могут распознать даже в торговых сетях. Подделку опознать могут только в банке. Об этом пишет "РБК -Украина".

В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

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Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:

многотоновый водяной знак - портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом;

в толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;

флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали - голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;

невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красного и зеленого цвета флуоресценцию, как и у подлинных купюр.

Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:

все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот;

рельефность элементов печати можно "нащупать", но иммитация тиснения не совпадает с напечатанным изображениями;

УФ-защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;

эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;

части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;

латентное изображение номинала "200" не имитировано;

микротексты читаются частично.

Фальшивые 200 грн/ Фото: strana.ua

Фальшивые 200 грн/ Фото: strana.ua

Фальшивки появляются под такими номерами:

ББ 3999969

ББ 9660933

ББ 9953999

БТ 5509969

БТ 6006653

БТ 6699969

БТ 6935055

БТ 6935003

БТ 9369653

ТБ 0333535

ТБ 3630933

ТБ 5063995

ТБ 6955993

ТБ 9053935

ТТ 6003969

ТТ 9909363

ТТ 9909366

Ранее сообщалось о том, что НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен