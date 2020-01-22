Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих [ Редактировать ]
В Украине появился новый вид фальшивых гривен, которые не могут распознать даже в торговых сетях. Подделку опознать могут только в банке. Об этом пишет "РБК -Украина".
В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".
Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:
- многотоновый водяной знак - портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом;
- в толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;
- флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали - голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;
- невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красного и зеленого цвета флуоресценцию, как и у подлинных купюр.
Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:
- все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот;
- рельефность элементов печати можно "нащупать", но иммитация тиснения не совпадает с напечатанным изображениями;
- УФ-защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;
- эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;
- части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;
- латентное изображение номинала "200" не имитировано;
- микротексты читаются частично.
Фальшивые 200 грн/ Фото: strana.ua
Фальшивые 200 грн/ Фото: strana.ua
Фальшивки появляются под такими номерами:
- ББ 3999969
- ББ 9660933
- ББ 9953999
- БТ 5509969
- БТ 6006653
- БТ 6699969
- БТ 6935055
- БТ 6935003
- БТ 9369653
- ТБ 0333535
- ТБ 3630933
- ТБ 5063995
- ТБ 6955993
- ТБ 9053935
- ТТ 6003969
- ТТ 9909363
- ТТ 9909366
Ранее сообщалось о том, что НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен
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