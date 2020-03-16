В понедельник, 16 марта, в Киеве на улице Олеся Гончара, 32в случился серьезный пожар, в результате чего несколько кварталов в центре столицы затянуло дымом. Об этом сообщает "Информатор".

"Около 12:00 загорелось старое двухэтажное здание ", - говорится в сообщении.

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Пожару присвоили ранг повышенной сложности, поскольку к моменту приезда первых подразделений спасателей огонь успел охватить около 100 квадратных метров нежилого здания и перебросился на крышу.

Из охваченного огнем здания пожарные вывели мужчину с собакой. Он не пострадал. По предварительным данным, мужчина бродяжничает и иногда проживал в аварийном доме.

Отмечается, что возможной причиной возгорания является мусор, который находился под стенами здания. Именно с него пламя перебросилось на дом.

Для подъезда спецтехники полиция перекрыла улицу Олеся Гончара. Пожар ликвидировали при помощи 12 единиц техники и почти полсотни бойцов ГСЧС.

Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Украина может остаться без запасов пресной воды. Также мы писали о том, что в Волынской области при пожаре погибли дети.