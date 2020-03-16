Киев не закрывают на выезд и въезд [ Редактировать ]
Стало известно, что Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге.
Поворозник отметил, что комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.
"Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала", - отметил он.
Ранее мы писали, что в городах Украины массово объявляют чрезвычайное положение.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
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