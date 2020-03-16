Стало известно, что Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге.

Поворозник отметил, что комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.

"Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала", - отметил он.

Ранее мы писали, что в городах Украины массово объявляют чрезвычайное положение.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.