На берегах Південного Бугу відбулася акція миколаївських науковців. Вчені кажуть - вийшли через те, що Україна може залишитися без запасу прісної води. Як розв'язати проблему, з'ясовували мої колеги.

Південний Буг - єдина велика річка, яка починається та закінчується в Україні. Її стан плачевний, - кажуть науковці, і це - результат безвідповідального використання води.

Інна Тимченко, еколог:

Південний Буг особливо в нашій ділянці протікає в степовій зоні. У нас гребля - ще більш небезпечно, тому що у нас і так посушливий клімат. Річка, якщо вільно не дихає, - то відбувається замулювання і наслідки, які ми вже спостерігаємо.

Миколаївські екологи пояснюють: самоочищенню річки заважають водосховища й тисячі гребель. Вони уповільнюють течію, кількість кисню зменшується і утворюються осередки стоячої води.

Олег Кравець, громадський діяч:

Хочемо сказати рішуче "Ні" греблям на всіх ріках. Третє тисячоліття - це буде проблема з питною водою. Оця вода - це все, що в нас сьогодні є. Більше води не буде!

На Південному Бузі розташований Національний природний парк "Бузький Гард". Мальовнича природа та унікальна історична спадщина - це те, що приваблює сюди тисячі людей. А гранітні скелі та Мигійські пороги "стали Меккою" для туристів і спортсменів з усього світу. Учасники екологічної акції побоюються, що ця місцина може зникнути назавжди:

Це відмітка 20.7 м - рівень Олександрівського водосховища, до якого хочуть підняти воду найближчим часом. Цього робити не можна, бо це затоплює дуже цінні береги.

Тут росте чимало унікальних і червонокнижних рослин. А навесні схили Південного Бугу тішать око великою кількістю первоцвітів. І в разі підвищення рівня води ці території будуть втрачені.

Ганна Коломієць, співробітник Національного природного парку "Бузький Гард":

Тут ростуть крокуси - шафран сітчастий. Щільність його на цій території до 30 особин на 1 кв.м. На скелях біля самої води росте гвоздика "Южнобузька". Це вид занесений до Червоної книги, по-друге, він охороняється Бенською конвенцією.

Через підтоплення 2005 року вже зникла значна частина природної та історичної території, зокрема ділянка острова Гард - того самого, на якому у 15-16 ст. розташовувалася Буго-гардова паланка Запорізької Січі.

Олег Недяк, житель Миколаївської області, представник гетьмана Українського козацтва:

Якщо будемо знищувати нашу історію, що залишимо в майбутньому нашим дітям? Хіба що на словах розповідати.

Учасники акції переконані: держава має позбуватися гребель, а українці - відмовитися від споживацького ставлення до природи.