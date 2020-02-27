В четверг, 27 февраля, в селе Белашов Ковельского района Волынской области при пожаре погибли 2 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Волынской области.

Пожар произошел около двух часов ночи в жилом деревянном доме. Пламя, охватившее все здание, заметили соседи. На момент прибытия спасателей пожар достиг крыши и охватил весь дом.

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"Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных водяных ствола, для локализации пожара понадобилось 55 минут", - рассказали в ГСЧС.

В одной из комнат сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двух детей - мальчика 2014 года рождения и девочку 2017 года рождения.

Обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате недостатков конструкции печного отопления.

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