В Волынской области при пожаре погибли дети [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, в селе Белашов Ковельского района Волынской области при пожаре погибли 2 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Волынской области.
Пожар произошел около двух часов ночи в жилом деревянном доме. Пламя, охватившее все здание, заметили соседи. На момент прибытия спасателей пожар достиг крыши и охватил весь дом.
"Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных водяных ствола, для локализации пожара понадобилось 55 минут", - рассказали в ГСЧС.
В одной из комнат сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двух детей - мальчика 2014 года рождения и девочку 2017 года рождения.
Обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате недостатков конструкции печного отопления.
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