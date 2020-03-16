В связи с распространением коронавируса компания Samsung создала новую услугу: дезинфекция смартфонов.

Об этом сообщает портал Sammobile.

Известно, что данная услуга будет доступна не только обладателям линейки Galaxy, но и владельцам других смартфонов.

Обеззараживание будет проводиться с помощью ультрафиолетового излучения.

В Украине данное нововведение будет доступно в сервисных центрах таких городов:

- Днепропетровск - "Альва-Сервис"

- Запорожье - "Рома-Сервис"

- Ивано-Франковск - "Захидполитех-Ивано-Франковск"

- Киев - "МТИ "Технический центр"

- Киев - "Гратис-Крещатик"

- Киев - "МТИ Сервис Плаза"

- Киев - "МТИ Сервис" (Леси Украинки)

- Кривой Рог - "МТИ Сервис Кривой Рог"

- Львов - "Маркет-Л"

- Одесса - "Пальмира Сервис"

- Харьков - "Веском-Сервис"

Также в компании Samsung сообщили, что сервисные центры будут доступны во время карантина.

Кроме известных производителей мобильных телефонов, в ногу со временем идут такие всемирные бренды, как Louis Vitton, Dior и Givenchy, которые решили производить антисептики для рук.