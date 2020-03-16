Бесплатная дезинфекция смартфонов от Samsung: как получить [ Редактировать ]
В связи с распространением коронавируса компания Samsung создала новую услугу: дезинфекция смартфонов.
Об этом сообщает портал Sammobile.
Известно, что данная услуга будет доступна не только обладателям линейки Galaxy, но и владельцам других смартфонов.
Обеззараживание будет проводиться с помощью ультрафиолетового излучения.
В Украине данное нововведение будет доступно в сервисных центрах таких городов:
- Днепропетровск - "Альва-Сервис"
- Запорожье - "Рома-Сервис"
- Ивано-Франковск - "Захидполитех-Ивано-Франковск"
- Киев - "МТИ "Технический центр"
- Киев - "Гратис-Крещатик"
- Киев - "МТИ Сервис Плаза"
- Киев - "МТИ Сервис" (Леси Украинки)
- Кривой Рог - "МТИ Сервис Кривой Рог"
- Львов - "Маркет-Л"
- Одесса - "Пальмира Сервис"
- Харьков - "Веском-Сервис"
Также в компании Samsung сообщили, что сервисные центры будут доступны во время карантина.
Кроме известных производителей мобильных телефонов, в ногу со временем идут такие всемирные бренды, как Louis Vitton, Dior и Givenchy, которые решили производить антисептики для рук.
по теме
Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом
Во вторник, 17 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Возвращение украинцев домой: Мининфраструктуры формирует списки
Обновленная информация о чартерных рейсах будет появляться на страницах Мининфраструктуры
Карантин в Украине: как вернуться домой после 17 марта
Отмечается, что граждан Украины будет возможность прилететь домой после 17 марта
В городах Украины массово объявляют чрезвычайное положение (список)
Все ТРЦ, кинотеатры, рестораны, кафе, театры, бары, спортзалы и салоны красоты - будут закрыты
"Невозможно поменять билеты": SkyUp игнорирует запросы украинцев
В понедельник, 16 марта, в редакцию "Подробностей" обратились украинские туристы