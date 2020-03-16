Французская компания Louis Vuitton Moёt Hennessy заявила о начале производства антисептических средств.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на дирекцию компании.

По словам президента LVMH Бернара Арно, для его корпорации здоровье нации стоит выше модных тенденций и он против дальнейшего распространения коронавируса в Европе.

Известно, что ради производства антибактериальных средств переоборудовали линии косметики Dior, Guerlain и Givenchy.

Антисептики будут переданы во французские больницы и планируется произвести 12 тонн антибактериальных средств.

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