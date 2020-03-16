Египет закрывает авиасообщение: у украинцев есть 3 дня, чтобы вернуться домой [ Редактировать ]
С 19 по 31 марта все аэропорты Египта прекращают работу из-за распространения коронавируса. У тысяч застрявших там украинцев есть три дня, чтобы покинуть страну. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, передает местный телеканал Sky News Arabia.
"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12.00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", - заявил Мадбули на пресс-конференции в Каире.
Премьер подчеркнул, что находящимся в стране на отдыхе туристам "позволят завершить туристическую программу по графику".
Минздрав Египта в воскресенье, 15 марта, сообщил о 126 случаях заражения коронавирусом. По данным ведомства, 26 человек излечились, двое скончались.
Напомним, в Египте застряли более 60 тысяч украинцев, которым отечественные туристические операторы отменили обратные билеты. Жителей пятизвездочных отелей уже оставили на карантин. Кроме того, более 700 украинских туристов остались на карантине в египетском отеле из-за коронавируса.
В Госпогранслужбе заявили, что украинцы, которые не могут покинуть Египет, должны выбираться из страны самостоятельно. То есть, туристы должны успеть улететь из страны в течение трех дней.
Ранее сообщалось, что украинцев призвали не ездить в Турцию, Египет и еще 9 стран.
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