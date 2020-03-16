Польша не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса [ Редактировать ]
Польша не планирует переносить президентские выборы, запланированные на 10 мая, из-за вспышки коронавируса. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий (на фото), сообщает Reuters.
"Сегодня нет планов по переносу президентских выборов. В этом нет необходимости", - сказал Моравецкий, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.
Ранее премьер-министр Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск предложил перенести выборы главы государства, поскольку из-за эпидемии вируса Covid-19 кандидаты в президенты не могут проводить полноценную кампанию.
"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, даже борьба. Эпидемия исключает кампанию. Вывод один: нужно отложить выборы. По согласию всех", - написал Туск в своем Twitter 14 марта.
Президент Польши Анджей Дуда во время посещения города Гарволин 14 марта заявил, что выборы можно перенести только в случае объявления в стране чрезвычайного положения. По его словам, оснований объявлять его сегодня нет, а до дня голосования остается совсем немного времени. Вместе с тем он заверил, что страна готова на "нужные и обдуманные решения".
Тем временем польское издание Wprost.pl со ссылкой на национальное Министерство здравоохранения сообщило, что за последние сутки в Польше подтверждены еще 25 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день наличие этой инфекции подтверждено у 150 пациентов по всей стране.
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