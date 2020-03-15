"Отпуск пошел не по плану": 60 тысяч украинцев застряли в Египте [ Редактировать ]
В Египте застряли более 60 тысяч украинцев, которым отечественные туристические операторы отменили обратные билеты. Об этом сообщает "Страна".
Туристка Антонина Мавроди рассказала в Facebook, что ее билет на14 марта оказался недействительным.
"Когда такой долгожданный отпуск пошел не по плану, и я не могу вернуться домой. Завтра в 5:50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинцев (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня!" – говорится в сообщении.
В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что украинцев на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада уже закрыли на карантин.
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - подчеркивается в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в Египте украинцев закрыли на карантин. Украинцам рекомендуют сохранять спокойствие и быть на связи с турагентами.
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