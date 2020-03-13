Украинцев призвали не ездить в Турцию, Египет и еще 9 стран [ Редактировать ]
МИД Украины призвали украинцев осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.
Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что нашим гражданам стоит отказаться от запланированных путешествий из-за распространения нового коронавируса в мире.
"Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - это Египет, Таиланд и другие", - сказал он.
МИД будет предоставлять содействие украинцам, у которых возникнут проблемы с документами из-за ограничительных мер, введенных другими странами.
"Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации", - сказал министр иностранных дел.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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