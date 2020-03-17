Три крупнейших автоконцерна останавливают производство в Европе [ Редактировать ]
Крупнейший в мире производитель автомобилей Volkswagen Group с 20 марта на две недели приостанавливает сборку автомобилей на европейских заводах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Производственный совет Volkswagen пришел к выводу, что рабочие не могут постоянно находиться друг от друга на безопасном расстоянии, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовал с пятницы приостановить производство на своих предприятиях.
Заводы Volkswagen в Мексике, Бразилии и США продолжат работу, но ситуация будет зависеть от того, как распространяется коронавирус. Volkswagen располагает 124 производственными площадками по всему миру, 72 из них находятся в Европе, 28 - только в Германии.
Напомним, что немецкому концерну принадлежат бренды Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda.
Днем ранее решения приостановить производство решили три других крупнейших автоконцерна - Fiat Chrysler, Renault и PSA Group, которая владеет марками Peugeot, Citroen и Opel. В общей сложности остановится 35 заводов по всей Европе. Всего же в автомобильной промышленности занято 14 млн европейцев.
Эпидемия коронавируса добралась и до авиапроизводителей. Концерн Airbus объявил о приостановке производства в Испании и Франции на четыре дня. Сборочные линии в Великобритании продолжат работу.
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