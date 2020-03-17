Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес Чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии.

Так, из-за коронавируса игры переносятся с 2020 года на лето 2021 года.

Напомним, в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом.

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