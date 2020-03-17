Из-за карантина итальянские футбольные клубы не платят игрокам зарплату.

Об этом пишет журналист Николо Скира.

По его словам, клубы серии А и В, своим стремлением сократить размер убытков, максимально сокращают расходы, а также остановили выплаты зарплат футболистам.

Отмечается, что в профсоюзе футболистов Италии резко негативно относится к такому решению и требуют, чтобы все игроки получали заработную плату без задержек и в полном объеме.

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