В Италии футболистам отказываются платить из-за пандемии [ Редактировать ]
Из-за карантина итальянские футбольные клубы не платят игрокам зарплату.
Об этом пишет журналист Николо Скира.
По его словам, клубы серии А и В, своим стремлением сократить размер убытков, максимально сокращают расходы, а также остановили выплаты зарплат футболистам.
Отмечается, что в профсоюзе футболистов Италии резко негативно относится к такому решению и требуют, чтобы все игроки получали заработную плату без задержек и в полном объеме.
Читайте также, проведение Евро-2020 перенесено в связи с пандемией коронавируса.
по теме
Епідемія коронавірусу: Італія заборонила усі футбольні матчі
Тим часом кількість недужих на коронавірус у світі сягнула вже близько 114 тисяч. Померло чотири тисячі 16 людей. Першу смерть від ускладнень після хвороби зафіксували в Канаді
В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист
Он был игроком любительского клуба "Атлетико Портада Альта"
Коронавирус "остановил" съемки популярных фильмов
Съемки "Матрицы", "Властелина колец" и "Ведьмака" остановили
Пандемия коронавируса: Чемпионат Испании могут завершить досрочно
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сделал заявление
"Что у них творится с компенсированным временем?" - Франков
Артем Франков в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное решение арбитра Сергея Бойко