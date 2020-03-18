Борьба с коронавирусом: Генштаб ВСУ разработал рекомендации [ Редактировать ]
Фото: Генштаб/ Слово и дело
Генеральный штаб составил список мер по предотвращению распространения заболеваемости коронавирусом.
Об этом написал пресс-центр ведомства в Facebook.
Известно о введении следующих мер:
- Запрет служебных командировок должностных лиц в органы военного управления и поездок за границу;
- Разрешение государственным служащим (по отдельному решению) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;
- Ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;
- Организация обеспечения выполнения плана по недопущению распространения COVID-19 среди военнослужащих.
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