В Украине умер второй человек от коронавируса - Минздрав [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине количество умерших от коронавируса увеличилось до двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Сообщается, что второй летальный случай был зафиксирован в Черновицкой области. От коронавируса умерла 33-летняя женщина.
Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано еще 7 новых случаев коронавируса.
В городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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