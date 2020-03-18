В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 9 человек [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, в Ивано-Франковской области девять человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
По словам и.о. главы облгосадминистрации Виталия Федорива, на сегодня в области нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом.
"С подозрением в инфекционной больнице находятся девять человек. Также есть один смертельный случай, когда в результате осложнений от гриппа умерла женщина. Ее анализы отправлены в лабораторный центр Киева. Результаты ожидаем", - добавил он.
В свою очередь, местные СМИ сообщают, что в Ивано-Франковской инфекционной больнице умерла 56-летняя женщина. Она была госпитализирована после трех дней болезни по направлению терапевта. С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому спасти жизнь больного не удалось. Лабораторно у нее уже подтвержден грипп типа А.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
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