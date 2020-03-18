Во вторник, 17 марта, на Прикарпатье, в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает "Укринформ".

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Выражаем соболезнования родным и близким... Поставили диагноз - грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследовании, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока не подтверждена, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", - сообщил Федорив.

По его словам, женщина заболела 13 марта. Тогда была повышенная температура и сухой кашель. 15 марта она обратилась к семейному врачу, но от предложенной госпитализации отказалась. 16 марта у нее началась одышка и ее доставили скорой в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Среди сопутствующих болезней умершей врачи называют ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз и гипертоническую болезнь.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом. А позже еще один в Киевской области.

Ранее сообщалось, что в США резко увеличилось число жертв от Covid-19.

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