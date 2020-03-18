Владелец Firefly Макс Поляков планирует построить космический завод в Майами и выпускать 24 ракеты в год [ Редактировать ]
Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова со штаб-квартирой и заводом в Техасе способна выпускать 8 ракет-носителей в год. Поляков намерен нарастить объемы и обеспечить 24 запуска в год после строительства еще одного завода в Майами.
Об этом он рассказал в интервью американскому изданию OZY.
В материале отмечается, что спрос на спутники уже сейчас высок. Эксперты оценивают рынок до 2 млрд. долл.
"Поэтому Firefly собирается встряхнуть частную космическую индустрию с помощью надежных и конкурентоспособных по цене систем доставки спутников", - идется в статьи американского издания.
Планируется, что ракета-носитель Alpha весом 2200 фунтов,первым запуском отправит 26 спутников для различных клиентов включая университетские исследовательские программы и некоммерческие организации, в рамках своей специализированной научно-образовательной программы DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission).
Ранее сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace украинского бизнесмена Полякова для услуг доставки полезных грузов на Луну.
по теме
Владелец Firefly Макс Поляков планирует построить космический завод в Майами и выпускать 24 ракеты в год
Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова со штаб-квартирой и заводом в Техасе способна выпускать 8 ракет-носителей в год
Магнитные бури в марте: как пережить опасные дни
В марте 2020 года Землю накроют сразу три магнитные бури
NASA відберуть астронавтів для подорожей на Місяць і Марс
Серед вимог для нових членів команди - наявність американського громадянства, ступінь магістра з точних або природничих наук та щонайменше 2 роки відповідного професійного досвіду
Сколько живет коронавирус на разных поверхностях
Коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем
В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 9 человек
В среду, 18 марта, в Ивано-Франковской области девять человек госпитализировали с подозрением на коронавирус