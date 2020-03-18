Политические силы должны объединиться ради преодоления кризиса [ Редактировать ]
Политические силы в Украине должны объединиться ради преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.
Об этом идет речь в обращении члена Комитета ВРУ по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадима Новинского в Facebook.
Как отмечает Новинский, ситуация в стране и в мире из-за пандемии коронавируса Covid-19, требует консолидации общества.
"Украина столкнулась с вызовами, которые могут серьезно осложнить экономическую и социальную ситуацию. Страна испытывает на себе действие войны, пандемии коронавируса, падения финансовых рынков, неэффективности государственной системы. Необходимо предпринять шаги, направленные на обеспечение единства внутри страны. Политические партии должны забыть о противоречиях. Распри и ненависть должны уступить место солидарности граждан перед лицом более серьезных и страшных проблем", - пишет Новинский.
Он отмечает, что страну должны объединить три приоритета, каждый из которых - важен и самоценен.
"Первый - это люди, их здоровье и безопасность в условиях пандемии. Каждый должен ответственно подойти к рекомендациям Министерства здравоохранения, самодисциплина - это лучшее средство от распространения пандемии. Второй - восстановление экономики, защита граждан от последствий кризиса и безработицы. Необходимо прекратить финансирование войны и перенаправить доходы бюджета на поддержку слабозащищенных слоев населения. Третий - мир, защита жизней наших соотечественников в критических обстоятельствах", - добавил парламентарий.
По мнению Новинского, каждый должен сделать вклад, чтобы Украина прошла времена турбулентности достойно. Он призвал власть защитить от коронавируса жителей оккупированных территорий и населенных пунктов вблизи линии разграничения.
"Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы минимизировать последствия, особенно для людей, которые нуждаются в заботе и входят в основную группу риска: пожилых, ветеранов. Обращаюсь к Президенту, правительству, коллегам из Верховной Рады. Мы не должны забывать о людях на временно неподконтрольных территориях. В Донецке, Луганске, Горловке, Макеевке - живут такие же граждане Украины, и в будущем нам вместе строить единую страну", - заявил Вадим Новинский.
В качестве первоочередной помощи народный депутат предложил организовать поставку гуманитарного груза для жителей оккупированных территорий.
"Мы должны направить гуманитарную и медицинскую помощь за линию разграничения. Необходимо объединить возможности власти и предпринимателей. Никто не имеет права самоустраняться, проявлять эгоизм. От наших совместных действий, способности перешагнуть противоречия зависят не только жизнь и благосостояние наших граждан, но и будущее Украины", - резюмировал парламентарий.
16 марта Вадим Новинский зарегистрировал в парламенте проект постановления о специальной помощи жителям неподконтрольных территорий Донбасса на время карантина из-за коронавируса.
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