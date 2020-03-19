Компания Ravel Laboratory начинает производство клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на 3D принтерах.

Об этом в Facebook заявил совладелец фирмы Давид Ставницер.

По его словам, все 3D принтеры уже переформатированы под производство клапанов для аппаратов ИВЛ.

"Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно поэтому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для ИВЛ. Это решение придумали наши итальянские коллеги - компания Isinnova. Такой клапан позволяет подсоединять сразу двух пациентов на один аппарат ИВЛ",- заявил Ставницер.

Кроме того, известно, что украинская компания уже отправила итальянским коллегам запрос на предоставление моделей и технических характеристик для начала производства.

Давид Ставницер попросил украинские больницы обращаться к Ravel Laboratory, если возникнет нужда в новых клапанах.

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