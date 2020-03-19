Американская компания Tesla готова запустить выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких

Об этом в Твиттере заявил глава компании Илон Маск.

Как известно, Tesla уже производит системы вентиляции для электрокаров.

"Tesla производит машины со сложными системами климат-контроля. SpaceX создает космические аппараты с системами поддержания жизни. Аппараты вентиляции легких - это не сложно, но их нельзя начать производить моментально ",- отмечает Илон Маск.

Также, компания ограничит работу своего основного предприятия и сократит количество работников до 10 тысяч.

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